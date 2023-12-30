مدير مكتب القائد العام يلتقي بأعضاء من مكتب الملحق العسكري الأمريكي

أخبار ليبيا 24

بحث مكتب الملحق العسكري الأمريكي مع مدير مكتب القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، الفريق خيري التميمي في بنغازي، سبل دعم التعاون بين المؤسسات العسكرية الليبية.

وجاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

وأكد مكتب الملحق العسكري أهمية الاستمرار في العمل نحو تحقيق الوحدة في ظل حكومة منتخبة بقيادة مدنية يمكنها حماية سيادة ليبيا والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.

وبحث المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي بيرندت مع القائد العام للقوات المُسلحة، المشير خليفة حفتر سبل تعزيز جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للجمع بين أصحاب المصلحة من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها، إن المسؤولين الأمريكيين أكدا أهمية توحيد الجيش الليبي، وحماية السيادة الليبية، وضمان إطلاق الأموال لإعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات بطريقة شفافة يقودها الخبراء، وبدعم فني قوي من المؤسسات الدولية.