ليبيا الخامسة عربيًا في احتياطيات النفط لعام 2023

أخبار ليبيا 24

احتلت ليبيا المركز الخامس عربيا في احتياطات النفط لعام 2023، وفقا لمجلة “أويل آند غاز جورنال” المتخصصة في مجال النفط والغاز.

وقالت المجلة إن ليبيا جاءت باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند مستوى 48.36 مليار برميل.

وتصدرت السعودية القائمة، وحلت العراق ثانية، والإمارات ثالثة، والكويت رابعة.

وكشفت المجلة ارتفاع احتياطيات النفط عالميا خلال عام 2023، إلى 1.754 تريليون برميل، مقارنة بـ 1.746 تريليون برميل خلال عام 2022.

وجاءت قطر سادسا 25.24 مليار برميل ، تلتها الجزائر 12.20 مليار برميل، تلتها عمان 4.90 مليار برميل .

وتذيلت مصر واليمن القائمة حيث جاءت مصر باحتياطيات بلغت 3.3 مليار برميل من النفط الخام، وتلتها في المركز الأخير دولة اليمن باحتياطيات نفطية استقرت عند 3 مليارات برميل.