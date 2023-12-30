في أسبوع واحد.. وفد زائر يجري 167 عملية جراحية على العيون بمركز البيضاء الطبي

أخبار ليبيا 24

شهد مركز البيضاء الطبي، خلال الأسبوع الماضي، إجراء 167 عملية جراحية على العيون، من قبل وفد طبي مصري زائر.

وقال المركز الطبي، إن العمليات أجريت لمرضي يحتاجون إلى إزالة المياه البيضاء وزرع عدسات، وكذلك إزالة المياه الزرقاء، وحقن الاعتلال السكري للشبكية.

وأوضح أن العمليات أجريت على خلال أسبوع واحد، بمعدل 25 إلى 30 عملية يوميا.

ووصل الفريق الطبي الزائر إلى المركز، الأحد الماضي. وقال المركز، إن فور وصوله قام بالكشف على الحالات المعدة مسبقا من قسم العيون، ضمن قوائم الانتظار والتي بلغ عددها (588) حالة.

وأضاف، أنّه تمّ اختيار 167 حالة تحتاج إلى عمليات، حيث تم اجراء 156 عملية إزالة مياه بيضاء وزرع عدسات، وعدد 2 عملية إزالة مياه زرقاء، و5 عمليات حقن الاعتلال السكري للشبكية، و4 عمليات إزالة مياه بيضاء وزرقاء في ذات الوقت.

والحالات التي أجريت لها عمليات، ما بين رجال ونساء واطفال، وأصغرها طفلة عمرها أسبوعين، وأكبرها حالة تبلغ من العمر 85 عاما، وفق المركز.

وأوضح مركز البيضاء الطبي، أن هذه المبادرة جاءت بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم، ضمن سلسلة حملة “فارتدَّ بصيراً في نسختها الرابعة”.

وتهدف الحملة إلى توطين العلاج بالداخل، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لسكان مدينة البيضاء والجبل الأخضر داخل المركز.