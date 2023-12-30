طقس معتدل على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على أغلب مناطق ليبيا بداية من اليوم السبت, بينما لاتزال السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر خاصةً على الجبل الأخضر.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادر عن المركز، اليوم السبت، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلي قليلة السحب .

والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-20)مْ.

بينما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر خاصةً على مناطق الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16–21)مْ, ولا تتجاوز(14)مْ علي مناطق الجبل الأخضر.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية ألي قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18–23)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي بعض المناطق.

وتكون السماء في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة صافية إلى قليلة السحب, تتكاثر أحياناً هذا اليوم علي الواحات.

والرياح شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–22)مْ.