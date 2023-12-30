صادرات ميناء الحريقة النفطي تبلغ ستة ملايين برميل في ديسمبر

30 ديسمبر، 2023 3:49 م
0 0

أخبار ليبيا 24

بلغت، صادرات ميناء الحريقة النفطي من النفط الخام، ستة ملايين برميل، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وجرى تصدير النفط الخام إلى ثلاث دول هي إيطاليا وبريطانيا والصين. وميناء الحريقة هو ميناء نفطي يقع في طبرق شرق ليبيا، ويتم من خلاله تصدير بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير.

ويتبع الميناء والحقلين إلى شركة الخليج العربي للنفط. وكانت صادرات ميناء الحريقة قد بلغت في نوفمبر الماضي سبعة ملايين برميل.

وتضخ، شركة الخليج العربي للنفط، جزءا من إنتاج حقليها (مسلة والسرير) إلى ميناء الحريقة النفطي الوحيد في أقصى شرق ليبيا، عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

الوسوم
30 ديسمبر، 2023 3:49 م
0 0

المزيد من الأخبار

استطلاع: الغالبية لا تتوقع إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في العام 2024

30 ديسمبر، 2023 3:36 م

استطلاع |  غالبية الآراء أكدت أن خطاب الإعلام الرياضي للأندية الليبية يحتاج لضوابط مهنية وأخلاقية

30 ديسمبر، 2023 12:50 م

45 عضوا في ديوان المحاسبة يتلقون تدريبا من الوكالة الأمريكية للتنمية

30 ديسمبر، 2023 12:06 م

الصقور يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب ضيفه الأهلي بنغازي

30 ديسمبر، 2023 11:09 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى