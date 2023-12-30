صادرات ميناء الحريقة النفطي تبلغ ستة ملايين برميل في ديسمبر

أخبار ليبيا 24

بلغت، صادرات ميناء الحريقة النفطي من النفط الخام، ستة ملايين برميل، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وجرى تصدير النفط الخام إلى ثلاث دول هي إيطاليا وبريطانيا والصين. وميناء الحريقة هو ميناء نفطي يقع في طبرق شرق ليبيا، ويتم من خلاله تصدير بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير.

ويتبع الميناء والحقلين إلى شركة الخليج العربي للنفط. وكانت صادرات ميناء الحريقة قد بلغت في نوفمبر الماضي سبعة ملايين برميل.

وتضخ، شركة الخليج العربي للنفط، جزءا من إنتاج حقليها (مسلة والسرير) إلى ميناء الحريقة النفطي الوحيد في أقصى شرق ليبيا، عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.