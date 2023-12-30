شركة سرت تنجح في إعادة بئر بحقل الخير النفطي للإنتاج بقدرة 2400 برميل يوميا

30 ديسمبر، 2023 4:25 م
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أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بدأت فعليا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاستخراج احتياطيات القطعة (NC107).

وأوضحت المؤسسة، أن ذلك يأتي من خلال صيانة آبار النفط وإعادة الدخول إليها وتنشيطها.

وأضافت المؤسسة، أن الفرق الفنية التابعة لشركة سرت تمكنت من إعادة دخول البئر(A1-NC107) وأظهرت نتائج اختباره معدلات مشجعة.

وقالت إن النتائج بلغت أكثر من 2400 برميل من النفط الخام يوميا.

وتبعد القطعة (NC107) مسافة 25 كيلو مترا جنوب حقـل الخير النفطي. وتضم 7 آبار منها 3 آبار منتجة ومستهدفة بالصيانة وإعادة الدخول. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنّه سيتم ربطها بحقل الخير النفطي لتضيف أكثر من 3000 برميل يوميا.

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30 ديسمبر، 2023 4:25 م
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