ردًا على هجوم مماثل.. إسرائيل تقصف سوريا

أخبار ليبيا 24

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا على إسرائيل.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي «بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة، وأضاف أن الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار» حسب البيان

وفيما سبق… تمكنت الدفاعات السورية من صدّ هجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

الوكالة السورية للأنباء؛ أكدت في منشوراتها تصدي وسائل الدفاع الجوي السوري تصدت لما وصفته بـ الأهداف المعادية في محيط العاصمة، دون إيضاح عدد الضحايا والأضرار.

وفي وقتٍ سابق.. نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجمات جويّة على محيط العاصمة السورية دمشق.