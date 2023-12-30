حمّاد يبحث مع وفد ائتلاف شركات إماراتية مشروع إعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من النواب “ أسامة حماد” اليوم السبت بوفد من ممثلي ائتلاف شركات إماراتية متخصصة في مجال المقاولات والإنشاءات بحضور المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة “بالقاسم حفتر “ ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار “حاتم العريبي”.

ورحب رئيس الحكومة بالوفد الإماراتي، وثمن الدعم الكبير الذي قدمه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من خلالالجسر الجوي الذي تضمن كميات كبيرة من المساعدات لإغاثة مدينة درنة والمدن التي تضررت من السيولوالفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في شهر سبتمبر الماضي.

وقدم الوفد الإماراتي خلال اللقاء عروضًا حول رؤية الائتلاف لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالمدينة والمناطقالمتضررة، وفق طبيعة وجغرافية المنطقة بالإضافة لتصور شامل لترتيب أولويات إعادة الإعمار، ومعالجة أسبابانهيار السدود التي كانت تحتجز كميات هائلة من المياه.

كما تضمن العرض الإماراتي رؤية شاملة حول إنشاء شبكات المياه، والصرف الصحي، ومحطات التحلية بالمدينة،وفق المواصفات الحديثة العالمية.