بنغازي .. ضبط شخص متلبسًا بالسرقة يسفر عن الاطاحة بعصابة ترويج لحبوب الهلوسة

أخبار ليبيا 24

تمكّن أعضاء التحريات في مركز شرطة البركة ببنغازي من إلقاء القبض على شخص يحاول سرقة مركبة، حيث تم العثور بحوزته على كمية من حبوب الهلوسة، جاء هذا خلال تجوالهم المكثف ضمن إطار توجيهات مدير الأمن، اللواء أحمد الشامخ، بتأمين الشوارع ومحاربة الجريمة.

وفي تفاصيل الحادث، أثناء جولتهم، لاحظ أعضاء التحريات شخصًا يحاول فتح إحدى المركبات، وعند محاولته الفرار تمت متابعته وضبطه، وبعد الاستجواب، تبيّن أنه كان يعتزم سرقة المركبة التي تمّ ضبطه متلبسًا بمحاولة سرقتها.

وأدلى الشخص بمعلومات حول شرائه لحبوب الهلوسة من مواطن ليبي، بالإضافة إلى وجود شخص مصري آخر متورط في القضية، وتم ضبط الشخصين الآخرين بعد مغادرتهما الموقع، واعترفا بدورهما في الترويج لتلك الحبوب.

وبعد اعترافهما بالتهم المنسوبة إليهم، تم تحويلهم جميعًا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، في إطار جهود رئيس مركز البركة، العميد طارق نجم، وتنفيذًا للتوجيهات الأمنية بضبط كل ما يشكل خطرًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.