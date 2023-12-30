اليوم.. مياه النهر الصناعي تتدفق إلى الرجبان للمرة الأولى

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي أن فتح صمام تدفق مياه النهر للمرة الأولى في مدينة الرجبان سيكون اليوم السبت.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان عبر منصة حكومتنا، إن المشروع يأتي ضمن خطتها لإيصال المياه إلى مناطق الجبل الغربي، وتوفير الدعم المالي لاستكمال المشروع المتوقف منذ 13 عاما، وإعادة الحياة له.

إلى ذلك، يترقب الجهاز وصول أكبر رافعة أنابيب خرسانية في العالم مع بداية العام الجديد (2024)، موضحا أن الرافعة قدرتها 400 طن. ولفت إلى أنه افتقد هذه الرافعة في أثناء إصلاحاته السابقة، وفي استخدامها منذ سنوات لاستكمال خطي مياه “إجدابيا – طبرق”، و”الكفرة – تازربو”.

الرافعة التي افتقدها الجهاز 13 عامًا ستصل ميناء بنغازي أوائل العام الجديد، على أن يجرى نقلها إلى مصنع أنابيب الخرسانية بالبريقة، لتبدأ مرحلة الاستمرار في الإصلاح، واستكمال مراحل المشروع.