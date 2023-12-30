المنتخب الوطني يتفوق على نظيره الجزائري في البطولة العربية لكرة السلة

أخبار ليبيا 24

حقق المنتخب الليبي لكرة السلة فوزا هاما على نظيره الجزائري 85 – 67، ضمن مباريات البطولة العربية الـ25 المقامة في القاهرة.

ويعتبر هذا الانتصار هو الثاني الذي يحققه فرسان السلة بعد فوزهم على منتخب موريتانيا 94 – 77.

وحسب الاتحاد الليبي لكرة السلة، فإن المباراة كانت صعبة في شوطها الأول، إذ أنهى الفرسان الربع الأول لمصلحتهم 15 – 13، والربع الثاني 20 – 20، لينتهي الشوط الأول ليبيا 35 – 33.

وفى الربع الثالث، واصل المنتخبان نديتهما. وبعد تنافس مثير، حافظ الفرسان على تقدمهم 18 – 15، لينتهي هذا الربع ليبيا 53 – 48. وفى الربع الرابع، تفوق المنتخب الليبي بشكل كبير وبنتيجة 32 – 19، لينتهي اللقاء بفارق 18 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الليبي لكرة السلة في مباراته الثالثة مع المنتخب الصومالي ضمن منافسات المجموعة الأولى.