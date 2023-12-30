المغرب يدعم مليون أسرة فقيرة

أخبار ليبيا 24

صرف المغرب مساعدات شهرية للمرة الأولى، للأسر الفقيرة والبالغ عددها مليون أسرة صاحبة دخل محدود.

وبحسب ما أعلنت نه السلطات المغربية، يأتي ذلك ضمن برنامج للدعم الاجتماعي، الذي يتزامن مع خطة لرفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية، حسب الحكومة المغربية.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي