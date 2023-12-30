المروج يوقف قطار التعاون بالدوري الليبي الممتاز بالفوز عليه بهدفين نظيفين

أخبار ليبيا 24

أوقف فريق المروج، اليوم السبت، قطار الفوز لفريق التعاون بعدما قفاز عليه بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى ببطولة الدوري الليبي الممتاز.

ونجح المروج في الدقيقة 22 في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد عادل. ثم واصل المروج نسقه الهجومي المكثف على حارس مرمى التعاون، ليتمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 41 بواسطة حسام الطبوبي.

وفي الشوط الثاني بحث التعاون عن تقليص الفارق بهجمات متتالية على مرمى المروج، لكن مهاجميه لم يفحلوا في ذلك.

في المقابل أهدر محمد بوغالية فرصة زيادة غلة الأهداف لفريقه المروج، إذ أضاع اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 94.

وكان التعاون قد نجح في آخرين مباراتين في تحقيق الفوز على كل من الأخضر والصقور.

وبهذه النتيجة رفع المروج رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 12 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.