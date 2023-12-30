المحجوب : المناصب السيادية والوضع السياسي محاور الجلسة المقبلة للأعلى

30 ديسمبر، 2023 9:46 م
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أخبار ليبيا 24

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة “أمينة المحجوب” إن موعد الجلسة الـ “94” للمجلس سيكون يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المحجوب في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن بنود الجلسة هي المناصب السيادية، والوضع السياسي ومقترح مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا “باتيلي”، وما قد يستجد من أعمال.

وأضافت المحجوب، أن هناك تباين أراء بين أعضاء المجلس حول مبادرة باتيلي، ولكن كمبدأ لا يوجد من يرفضها، ومرحب بها بدون أي قيد أو شرط لتشكيل طاولة حوار خماسية، ونحن كأعضاء مجلس تمد يد العون لحلحلة الوضع السياسي والانتقال إلى مرحلة الانتخابات، ولسنا معرقلين.

30 ديسمبر، 2023 9:46 م
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