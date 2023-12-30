القسّام تقضي على 20 جنديًا إسرائيلي في حي الشيخ رضوان

أخبار ليبيا 24

أوقعَ عناصر كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

وأوضحت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس في بيانٍ «تمكن مقاتلونا من تفجير دبابة ميركافا إسرائيلية شمال مخيم البريج في وسط قطاع غزة، ودمروا أيضاً ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة في المخيم نفسه»

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت القسام من القضاء على 10 ضابط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة

ووفقًا لما نقلته المقاومة الفلسطينية: «بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية… أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو» بحسب البيان.

وفيما سبق.. تمكنت القسام من استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة