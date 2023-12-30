الصقور يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب ضيفه الأهلي بنغازي

30 ديسمبر، 2023 11:09 ص
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أخبار ليبيا 24

حقق فريق الصقور فوزه الأول في الدوري الممتاز لكرة القدم على حساب ضيفه الأهلي بنغازي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب طبرق ضمن المجموعة الأولى في الأسبوع الثامن  للدوري الليبي الممتاز.

وسجل لاعب فريق الصقور ماهر الخيتوني في الدقيقة 28 من شوط المباراة الأول  هدف الصقور, وليضيف المحترف الغاني، استيفن سها، الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتفوق الصقور بهدفين  دون رد ليستمر التفوق حتى نهاية اللقاء.

يشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي يفقد أهم نجومه بداعي الإصابة مما اضطر المدرب التونسي لسعد الدريدي بدخول المباراة منقوصا من نجوم المشوار الطويل.

وبفوزه يضيف فريق الصقور ثلاث نقاط ثمينة لرصيده ليصبح بست نقاط في حين تجمد رصيد الأهلي بنغازي عند 11 نقطة.

30 ديسمبر، 2023 11:09 ص
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