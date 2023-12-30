الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط وجندي جديدين، خلال معارك قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، “قتل الضابط برتبة رائد قسطنطين سوشكو (30 عاما) وكان مقاتلا في كتيبة الهندسة 7086، التابعة للواء غولاني، حيث سقط في معركة وسط قطاع غزة”.

وأضاف: “كما توفي اليوم (السبت) الجندي هرئيل إيتاح (22 عاما)، قائد فريق في لواء جفعاتي، متأثرا بجراحه بعد إصابته بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 170 ضابطا وجنديا، و504 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.