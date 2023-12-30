استطلاع |  غالبية الآراء أكدت أن خطاب الإعلام الرياضي للأندية الليبية يحتاج لضوابط مهنية وأخلاقية

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

بات خطاب الإعلام الرياضي المتعصب للأندية الليبية يهدد أمن وسلامة المجتمع الليبي، حيث تبرز ظاهرة التعصب الرياضي، وهي تتجلى بوضوح على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأندية وفي بعض مضامين وسائل الإعلام، خاصة بعد انتهاء المباريات الحاسمة بين الأندية الكبيرة، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من جانب المسئولين والجهات المعنية، من أجل وأد تلك الظاهرة، وعودة الروح الرياضية التي تتسم بالمحبة والتسامح والمنافسة الشريفة، لاسيما أن الرياضة قوة ناعمة تجاور الثقافة والإعلام والفنون المختلفة، ما يفرض مسؤولية مجتمعية واجبة على الجهات المسؤولة في ليبيا.

وإذا كان لظاهرة التعصب الرياضي أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، ترتبط بالتربية والنشأة والبيئة المحيطة، فإن لها آثارًا سلبية كثيرة ومتنوعة، حيث تشهد بعض الممارسات غير الأخلاقية مثل استخدام الألفاظ القبيحة والعبارات غير اللائقة، وتأجيج حالة الصراع، وإهانة الفرق المنافسة والسخرية من رموزها، كما تشهد أيضًا صورًا متنوعة من أعمال الشغب والعنف والفوضى في المدرجات والشوارع، ضد الأشخاص والممتلكات، العامة والخاصة، ما يؤثر على سلامة المجتمع ككل، والظهور بشكل غير حضاري.

حقيقة لا تقف وسائل الإعلام، وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، بمعزل عن تلك الظاهرة وتداعياتها الخطيرة، حيث يُسهم بعض الإعلاميين وبعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في دعم وترسيخ تلك الظاهرة، بسبب غياب المهنية والتربية الإعلامية، من حيث التحيز والابتعاد عن الدقة والموضوعية، وممارسة التحريض ونشر خطاب الكراهية والشائعات والأخبار الزائفة، والسعي نحو السبق الصحفي على حساب المصداقية، وغلبة المجاملة والنفاق، وغيرها من ممارسات إعلامية غير مقبولة.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “ألا ترى أن التعصب الأعمى لخطاب الإعلام الرياضي للأندية الليبية أصبح يحتاج لوضع ضوابط مهنية وأخلاقية تمنع الطرح الإعلامي الذي يغذي التعصب؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن التعصب الأعمى لخطاب الإعلام الرياضي للأندية الليبية أصبح يحتاج لوضع ضوابط مهنية وأخلاقية.

يقول المشارك، خالد معمر البريكي: “التعصب الأعمى لخطاب الإعلام الرياضي للأندية الليبية أصبح يحتاج لوضع ضوابط مهنية وأخلاقية تمنع الطرح الإعلامي الذي يغذي التعصب في الأندية الليبية، حيث غاب عن المكاتب الإعلامية للأندية الروح الرياضية وأصبحت بعيدة كل البعد عن الآداب العامة حتى في بعض منشوراتها”، وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، ابو حسان عبد الجواد: “إن التعصب بشكل عام هو بالأصل من سمات الليبيين كل فئة مقابل أخرى”، وفق تعبيره.