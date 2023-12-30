استطلاع: الغالبية لا تتوقع إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في العام 2024

أخبار ليبيا 24

يوم واحد يفصلنا عن قدوم العام 2024 وانقضاء العام 2023، فمع اقتراب النهاية وانطلاق البداية، لازال إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا محل نقاش وخلافات بين الأطراف السياسية في البلاد.

يأتي ذلك على الرغم من إصدار مجلس النواب لقوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة “6+6” المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، والتي بموجبها تجري انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.

بيد أن الخلاف على تشكيل حكومة موحدة لازالت “حجر عثرة” قد يطيل أمد تحقيق إجراء الانتخابات؛ إذ تعيش ليبيا منقسمة بين حكومتين واحدة في الغرب وأخرى في الشرق والجنوب.

وتنص المادتان (86) و(90) من قانوني الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة اللذين أقرهما مجلس النواب مطلع شهر أكتوبر الماضي، على “ألا يبدأ دخول القانونين حيز التنفيذ إلا بعد إيجاد حكومة موحدة للبلاد، لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات”.

آراء

وفي ظل هذا المشهد وجّهت وكالة أخبار ليبيا 24 سؤالا حول ما إذا كان العام 2024 سيشهد إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، أم لا؟ وأظهر الاستطلاع أن 99 % أجابوا على هذا السؤال بـ (لا)؛ فيما أجاب 1 % بـ (نعم).

يقول محمد الخفيفي لأخبار ليبيا 24: ” لا؛ لأن الموجودين الآن في المناصب مستفيدين.. ولو حدثت انتخابات سيرحلوا من الساحة السياسية”.

ويقول أسامة الساحلي: “لا.. الحجة الوحيدة المتفقين عليها مفيش انتخابات”.

من جانبه يقول جمعة: ” يا ودي كان على هذا الرأي ليبيا أصبحت في خبر كان”. واكتفى خالد خالد بالقول: “خرف”. كما اكتفت رغدة مفتاح بالقول: “لا”.

ويقول صاحب حساب محل المتميز: “على الأقل في النصف الأول من 2024، لا أرى مؤشرات على إقامة انتخابات”.