ارتفاع عدد ضحايا القصف الصاروخي الروسي إلى 39 قتيلا

30 ديسمبر، 2023 10:23 م
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ارتفاع عدد قتلى الهجمات الصاروخية التي نفذها الجيش الروسي ضد بلاده الجمعة إلى 39 شخصا.

وأضاف في منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل، السبت، أن 159 مدنيا أصيبوا في الهجمات الصاروخية التي طالت مدنا مختلفة، فضلا عن القتلى.

وأشار زيلينسكي إلى أن عدد القتلى جراء الهجمات ارتفع إلى 39 شخصا.

ووصف زيلينسكي الهجمات الروسية بـ” الاعتداءات الإرهابية”، مشيرا إلى استمرار اعمال البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة من الهجمات.

من جهته قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في بيان إن جهود البحث والإنقاذ في العاصمة مستمرة.

و لفت إلى انه تم الوصول إلى جثث 16 شخصًا تحت الأنقاض في منطقة شيفشينسكي في كييف.

وأعلن رئيس البلدية كليتشكو يوم حداد في الأول من يناير في العاصمة كييف.

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، روسيا إلى وقف هجماتها على أوكرانيا عقب الضربات التي وقعت الليلة الماضية وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا نفذت فجر الجمعة، هجوما على بلاده بإطلاق نحو 110 صواريخ.

30 ديسمبر، 2023 10:23 م
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