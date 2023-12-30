ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 21 ألفا و672

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفا و672 شهيدا، و56 ألفا و165 مصابا منذ 7 أكتوبر/ الماضي.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام: “اليوم الـ85، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21,672 شهيدا، و56,165 إصابة”.

وأضافت أن “الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أدت لاستشهاد 165 وإصابة 250”.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.