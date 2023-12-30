احتياطي تونس من النقد الأجنبي يتجاوز 26 مليون دينار

أخبار ليبيا 24

بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة ما يعادل 26117 مليون دينار، أي ما يغطي 118 يوم توريد.

وبحسب البنك المركزي التونسي، أوضح أن احتياطي العملة الصعبة لدى تونس كان 100 يوم توريد خلال الفترة نفسها من سنة 2022، بحسب البيانات.

وفيما سبق.. كشفَ البنك الدولي تباطؤ الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من 2023 رغم انتعاش قطاع السياحة.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد تراجع في ظل انتعاش السياحة لينمو 1.2 بالمئة، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022، ورُبع ما كان عليه في 2021، بحسب التقرير الدولي.

وفي سياقٍ منفصل… توقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا قدره 2.1% في عام 2024 مقابل 1% العام الجاري.