أمريكا تنفذ ضربات جوية على سوريا

أخبار ليبيا 24

أطلقت طائرات أميركية الصواريخ على سوريا، مما تسبب في سقوط سقط عشرات الضحايا، بين قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيات الموالية لإيران.

ووفقًا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان: «سقط 10 قتلى، 3 من الجنسية السورية و7 من جنسيات غير سورية، بينهم 4 جثثهم متفحمة»

وفي وقتٍ سابق… أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد 12 إرهابيًا في شمال سوريا والعراق» كردٍ على استهداف جنود أتراك.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن «استشهاد 6 جنود في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي شمالي العراق» حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

بدوره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تورط أطراف خارجية بدعم التنظيمات الإرهابية، مطالبُا باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.