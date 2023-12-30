أحزاب ليبية تطالب صالح بالإسراع في الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

طالبت أحزاب ليبية، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً للقوانين الانتخابية الصادرة بالخصوص.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، إن هذه المطالبة جاءت خلال لقاء عقيلة في مكتبه بمدينة القبة مع ممثلي أكثر من 30 حزباً، أكدوا ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، وتدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاق.

وشملت مطالبات هذه الأحزاب تعديل القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب والذي سيحال إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه.

وأبلغت رئاسة مجلس النواب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي برفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأطلق باتيلي نهاية نوفمبر الماضي مبادرة جديدة ترمي إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية على طاولة مفاوضات واحدة من أجل التغلب على القضايا العالقة بشأن الانتخابات.

والأطراف الخمسة هم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة.