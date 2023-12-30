أبوسليم يحول تأخره بهدف أمام الخمس لفوز بثلاثية

أخبار ليبيا 24

حوّل أبوسليم تأخره بهدف أمام الخمس، اليوم السبت، إلى فوز كبير بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية ببطولة الدوري الليبي الممتاز.

وانطلق الخمس في الشوط الأول ببداية ممتازة، حيث ترجم تفوقه إلى هدف سجله محمد عياد في الدقيقة 35؛ لكن مجريات الأمور في الشوط الثاني لم تكن في صالحه، إذ كثف أبوسليم من هجماته بحثا عن تعديل النتيجة والسير قدما نحو الفوز.

ومع استمرار المحاولات المكثفة نجح أبو سليم، المتميز في أول ظهور له في كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تعديل النتيجة في الدقيقة 76 بواسطة بيتر نوارة، وبعد 3 دقائق نجح عبد الرؤوف الشبلي في تسجيل هدف التقدم.

وبتسجيل الهدف الثاني انفتحت شهية أبوسليم لتسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما نجح لاعبيه في تحقيقه في الدقيقة 90؛ حيث أحرز محمد الكستا الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز رفع أبوسليم رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع من 3 مباريات فقط، بينما تجمد رصيد الخمس عند 7 نقاط في المركز السابع من 8 لقاءات خاضها حتى الآن.