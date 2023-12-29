4 أعضاء من مجلس النواب يشاركون في جلسة البرلمان العربي لنصرة فلسطين

أخبار ليبيا 24

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي عبدالسلام نصية وأبوصلاح شلبي وأحلام اللافي وحسن البرغوثي في الجلسة العامة للبرلمان العربي الخاصة بفلسطين.

وعُقدت الجلسة أمس الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار “نصرة فلسطين وغزة” وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الأردني أحمد محمد علي الصفدي ورئيس المجلس الوطني لفلسطين روحي فتوح ونائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان مفيد شهاب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية أحمد صباح السلوم.

وأكد البرلمان العربي على موقفه الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله ومقاومته وكفاحه لإنهاء الاحتلال وتقرير مصيره، داعيًا إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وحض كذلك على العمل الفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الغذاء والمستلزمات الطبية عبر ممرات إنسانية وبآلية أممية ورفض التهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، وحث على إعادة النازحين إلى مقر إقامتهم ودفع الأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من ناحية الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية لتنظيم حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، وطالب كل الأطراف الدولية والأممية بتحمل مسؤولياتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط عبر تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وقيام دولته المستقلة.