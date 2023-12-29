وصول قطع غيار لمحطات كهرباء الرويس والخمس الغازيتين

29 ديسمبر، 2023 9:56 م
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، وصول قطع غيار خاصة بمحطة كهرباء الرويس الغازية بالجبلالغربي، ضمن عقد الاتفاقية الموقعة مع شركة “سيمنس” الألمانية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد.

وأكدت الشركة وصول قطع غيار خاصة بالوحدة الثالثة بمحطة كهرباء  الخمس الغازية موردة من شركة (GE)الأمريكية، لإجراء عمرة جسيمة لها في الفترة القريبة القادمة دعماً للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءة وحداتها.

كما وصلت، أمس الخميس، لمخازن الشركة عبر ميناء  طرابلس البحري، معدات وقطع غيار لمحطات الزويتينةوشمال بنغازي و مصراتة المزدوجة، موردات من شركة الجيك وميتا وسوينق، ضمن جهود الشركة لتجديد وحداتالإنتاج.

29 ديسمبر، 2023 9:56 م
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