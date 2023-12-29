وزارة التربية والتعليم تحدد موعد إطلاق مشروع مدارس المستقبل

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مشروع مدارس المستقبل مطلع العام المقبل؛ وذلك بعد الانتهاء من مراجعة المرحلة التي تتضمن 500 مدرسة مع ديوان المحاسبة، واعتماد خطة التنفيذ من مجلس الوزراء.

ومشروع مدارس المستقبل يتضمن إنشاء 500 مدرسة في المرحلة الأولى، وتضم فصولا بسعات مختلفة 9 – 12- 16- 20 فصلاً دراسيًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لوزارة التربية والتعليم مع مراقبي التربية والتعليم لمناقشة الإفراجات المالية ومشروع مدارس المستقبل وربط المؤسسات التعليمية.

وحضر الاجتماع وزيرا التربية والتعليم والخدمة المدنية، ووكيلا وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وممثلون عن الشركة القابضة للاتصالات، ورئيس قسم المرتبات بوزارة المالية، ومستشار وزارة الخدمة المدنية، ومديرو إدارات التدريب الوظيفي.

وناقش الاجتماع الإفراجات المالية للعقود المتعثرة، والترقيات الوظيفية للمعلمين والموظفين، وصيانة المؤسسات التعليمية وإنشاء مدارس جديدة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ، وربط مراقبات التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية إلكترونيًا مع الوزارة تنفيذاً لخطة الوزارة في التحول الرقمي.

وقدم رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المهندس إبراهيم تاكيتة موقف كامل عن مشروعات التعليم في البلدِيات من مشروعات قائمة بنسب إنجاز مختلفة وأخرى متوقفة، مضيفاً أن الجهاز بدأ في العام 2021م العمل على 393 مؤسسة تعليمية جرى استكمال 197 مؤسسة منها، 150 منها جرى تسليمها لقطاع التعليم، كاشفاً عن إنشاء 60 مدرسة نموذجية، 3 منها سيجرى تسليمها خلال أسبوع.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركة القابضة للاتصالات أن الشركة بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة ستشرع في ربط مراقبات التربية والتعليم بالبلديات والمؤسسات التعليمية بالوزارة، ووضع خطة للتحول الرقمي لتسهيل نقل البيانات وإجراءات المعلمين والموظفين.

واستعرض عضو لجنة الإفراجات المالية، رئيس قسم المرتبات بوزارة المالية عماد الكلامي إحصاءات بشأن الإفراجات المالية التي جرى إنجازها لصالح قطاع التعليم خلال العام 2023م، والتي بلغ عددها 51 ألفًا و518 إفراجا، موضحاً أن العلاوة السنوية والترقيات متوقفة منذ 8 أعوام، مقدما توضيحات بشأن مستحقات المتقاعدين، وإجراءات الدفن للمتوفين.