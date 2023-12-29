نقابة القصابين: قرار الحكومة الليبية بضبط الأسعار اتخذ بدون دراسة فعلية للسوق المحلي 

أخبارليبيا24

أكد رئيس النقابة العامة للقصابين وتجار المواشي والدواجن فوزي العقوري بأن قرار الحكومة الليبية بشأن ضبط الأسعار اتخذ بدون دراسة فعلية للسوق المحلي.

وأوضح العقوري خلال لقائه مع عدد من تجار وأصحاب المجازر ومُربي المواشي والدواجن رئيس لجنة الاقتصاد مجلس النواب بدر النحيب أن القرار نتج عنه خسائر كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة.

وطالبوا رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالتدخل السريع لتعديل هذا القرار بما يتوافق مع جميع شرائح المواطنين من تجار ومُربي ومُستهلكي هذه السلع.

وتقدمت النقابة بمقترح إلى النحيب لأخذه بعين الاعتبار ومناقشته مع جهات الاختصاص ووضعه موضع التنفيذ.

وأكدوا أن ملاحظاتهم هذه تنطبق على المُواشي والدواجن التي يتم تربيتها داخلياً ولا مانع لديهم من وضع التسعيرة على المُواشي واللحوم والدواجن المستوردة.