نصية: نطالب بوقف العدوان على فلسـطين وقطع إمدادات النفط والغاز “فورا” 

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طالب عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي عبدالسلام نصية، بوقف العدوان على فلسـطين، وقطع إمدادات النفط والغاز “فورا”.

وشدد نصية خلال جلسة عامة عن فلسـطين بضرورة سحب السفراء العرب من الكيان الصهـيوني، ومطالبة سفرائه بمغادرة البلاد العربية.

وأوضح عضو النواب أنه بعد أكثر من 84 يوما من العــدوان على غــزة والمجــازر والمـذابح التي لم يشهد لها العالم مثيلا، انكشف زيف وخداع ما يسمى المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.

وأدان نصية، الضعف والذل والهوان العربي والإسلامي أمام قتل الأطفال وانتهاك حقوق الإنسان في غـزة.

وأكد عضو النواب نحن مع المقــاومة الفلسطينية ولن نكون مع من يبرر الذل والعجز والمهانة، ونحذر من أن هولاكو العصر رئيس وزراء الاحتـلال سيقتحم المدن العربية والإسلامية.