نحو 4.7 ألف جندي.. الدفاع الروسية تعلن خسائر الجانب الأوكراني خلال أسبوع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت 50 ضربة جماعية وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال آخر أسبوع.

وقالت الدفاع الروسية في تقرير لها إن الضربات استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وكذلك مواقع تخزين لذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية.

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم كذلك ضرب مواقع وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة إصابة كل الأهداف التي تم تحديدها.

وأظهرت بيانات الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع بلغت نحو 4685 جنديا، إضافة إلى عشرات القطع من المعدات العسكرية.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة القوات “الغرب” بتحسين مواقعها في بعض القطاعات على الخط الأمامي وصدت 27 هجوما، وتجاوزت الخسائر الأوكرانية 265 عسكريا.

وعلى محور كراسني ليمان، حسنت وحدات من مجموعة القوات “الوسط” وضعها على الخط الأمامي وصدت 13 هجوما، الذي بلغت خسائره نحو 1205 عسكريين، وعلى محور دونيتسك، حررت وحدات من مجموعة القوات “الجنوب” مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت 34 هجوما، وبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 1675 عسكريا.

وشهد محور جنوب دونيتسك، صد وحدات من مجموعة قوات “الشرق” ثلاث هجمات للجانب الأوكراني، الذي خسر أكثر من 675 عسكريا خلال أسبوع، وعلى محور زابوروجيه، مارست وحدات من القوات الروسية دفاعا نشطا صدت خلاله هجومين في منطقة قرية فيربوفويه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 475 عسكريا.