من يناير حتى ديسمبر.. العجز التجاري المغربي ينخفض

أخبار ليبيا 24

سجل العجز التجاري المغربي من يناير حتى ديسمبر انخفاضًا بـ 7.6% مسجلاً 26.4 مليار دولار.

وبحسب مكتب الصرف المغربي؛ تزامن انخفاض العجز التجاري مع انخفاض الواردات بـ 3.3% على أساس سنوي من يناير حتى نوڤمبر مسجلاً 653.8 مليار درهم، مقابل تراجع الصادرات بنحو 0.3% بواقع 392.4 مليار درهم.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي