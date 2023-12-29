مقتل 40 شخصا على الأقل في انفجار صهريج وقود في ليبيريا

29 ديسمبر، 2023 10:09 ص
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أخبار ليبيا 24

لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم إثر انفجار شاحنة غاز في شمال وسط ليبيريا، وفق ما قال فرانسيس كاتيه، كبير المسؤولين الطبيين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتحطمت شاحنة الوقود في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في توتوتا بمقاطعة بونج السفلى، وبعد فترة وجيزة انفجرت، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الذين توافدوا إلى مكان الحادث.

وقال كاتيه، للصحفيين، إن عشرات الأشخاص ما زالوا في المستشفى مصابين بحروق خطيرة، وإن عدد القتلى قد يرتفع.

وقد أدى ضعف السلامة على الطرق وضعف البنية التحتية إلى جعل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أكثر مناطق العالم فتكاً بحوادث السير، حيث يزيد معدل الوفيات ثلاث مرات عن المتوسط الأوروبي، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

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29 ديسمبر، 2023 10:09 ص
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