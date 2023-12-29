مصلحة الجمارك: سنباشر تنفيذ آلية الموازين للشاحنات مطلع 2024 للحفاظ على الطرق 

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أكد مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان سالم، أن المصلحة ستباشر تنفيذ آلية الموازين للشاحنات مطلع العام 2024 للحفاظ على الطرق المنفذة.

وأضاف سالم في تصريحات لمنصة حكومتنا، أن المصلحة ستكون مسؤولة عن توفير الموازين في الحظائر الجمركية بالتعاون مع مصلحة الطرق والجسور.

وتابع مدير عام المصلحة :”سنبدأ في المرحلة الأولى تباعا بمنافذ رأس أجدير، ووازن، وغدامس، وأمساعد والمرحلة الثانية ستكون عبر وضع الموازين في الموانئ البحرية”.

وأكد أنه لن يتم السماح بخروج الشاحنة إلا بعد مطابقتها للأوزان المسموح بها قانونا، والشاحنة المحملة بأوزان زائدة ستُضطر لإفراغ الوزن الزائد للمرور.