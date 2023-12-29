مصر تقول إنها تنتظر الردود على خطة إنهاء الحرب في غزة

أخبار ليبيا 24

أكدت مصر، الخميس، أنها طرحت مقترح إطار لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة.

وقال، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، إن مصر ستقدم المزيد من التفاصيل عن الخطة بمجرد تلقي تلك الردود.

وأضاف، أن الاقتراح هو محاولة “لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية سعيا لوقف إراقة الدماء الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة”.

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت، في وقت سابق، إن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار متعدد المراحل يتضمن إطلاق إسرائيل وحماس سراح سجناء.