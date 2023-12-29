طقس مستقر على ليبيا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الشمال

29 ديسمبر، 2023 11:26 ص
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أخبار ليبيا 24

تتكاثر، السحب من حين لآخر على مناطق الشمال، حيث يتخللها أحيانا سقوط زخات خفيفة من المطر خاصة على مناطق الجبل الأخضر، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

ودرجات الحرارة القصوى تكون منخفضة نسبيا هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح ما بين 13 و18 درجة مئوية.

وتميل درجات الحرارة للاعتدال على باقي المنطقة، وتتراوح ما بين 15 و20 مئوية. وتكون منخفضة أثناء الليل وخلال الصباح الباكر خاصة على مناطق المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية.

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29 ديسمبر، 2023 11:26 ص
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