زيلينسكي: روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 110 صواريخ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا نفذت صباح الجمعة، هجوما على بلاده بإطلاق نحو 110 صواريخ.

وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن الهجوم الصاروخي الروسي استهدف مستشفى ولادة، ومبنى تعليمي، ومركز تسوق، ومبان ومنازل ومستودعات تجارية في مناطق مختلفة أبرزها العاصمة كييف، ومدن لفيف وأوديسا وخاركيف وزاباروجيا.

وأفاد زيلينسكي بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لأغلب الصواريخ الروسية.

وخلف الهجوم الصاروخي الروسي قتلى وجرحى، بحسب الرئيس الأوكراني الذي لم يكشف تفاصيل حول أعدادهم.

واختتم منشوره بالتأكيد على عزم بلاده “الرد قطعاً على هجمات الإرهابيين، ومواصلتها الكفاح من أجل أمن مدن أوكرانيا وشعبها. يجب أن يخسر الإرهاب الروسي، وهذا ما سيكون بالتحديد”، وفق تعبيره.

يشار أن روسيا أطلقت في 24 فبراير/ شباط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا نفذت صباح الجمعة، هجوما على بلاده بإطلاق نحو 110 صواريخ.

وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن الهجوم الصاروخي الروسي استهدف مستشفى ولادة، ومبنى تعليمي، ومركز تسوق، ومبان ومنازل ومستودعات تجارية في مناطق مختلفة أبرزها العاصمة كييف، ومدن لفيف وأوديسا وخاركيف وزاباروجيا.

وأفاد زيلينسكي بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لأغلب الصواريخ الروسية.

وخلف الهجوم الصاروخي الروسي قتلى وجرحى، بحسب الرئيس الأوكراني الذي لم يكشف تفاصيل حول أعدادهم.

واختتم منشوره بالتأكيد على عزم بلاده “الرد قطعاً على هجمات الإرهابيين، ومواصلتها الكفاح من أجل أمن مدن أوكرانيا وشعبها. يجب أن يخسر الإرهاب الروسي، وهذا ما سيكون بالتحديد”، وفق تعبيره.

يشار أن روسيا أطلقت في 24 فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.