حماس ترحب بقوات دولية اذا كانت تريد تحرير فلسطين

أعلن القيادي بحركة “حماس” أسامة حمدان، أن حركته ترحب بقدوم قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية هدفها “تحرير فلسطين”، مؤكدا بالوقت ذاته رفض “أي قوات بديلة عن الاحتلال الصهيوني”.

وفي مقابلة صحفية، أجاب حمدان، ردا على سؤال حول موقف “حماس” من قدوم قوات دولية إلى قطاع غزة: “إذا كانت هناك قوات تريد أن تحرر فلسطين وتنهي الاحتلال أهلا وسهلا بهم، أما أن تأتي قوات بديلة عن الاحتلال فالسؤال: من قال إن الفلسطينيين يريدون استبدال الاحتلال الصهيوني باحتلال آخر؟!”.

وفي الأسابيع الأخيرة جرى الحديث إعلاميا حول مقترح أمريكي لإمكانية قدوم قوات دولية إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.