جيش الاحتلال يقصف مخيمات اللاجئين في فلسطين وضحايا بالآلاف

أخبار ليبيا 24

أدت ضربات ليلية وصفتها وزارة الصحة الفلسطينية بالدامية على مخيمي النصيرات ودير البلح؛ إلى رفع حصيلة ضحايا شهداء غزة، بدوره يواصل جيش الاحتلال عملياته في خان يونس، وسط قصف الطيران العنيف.

و تفاقمت حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي وحتى اللحظة إلى 21507 شهداء.

وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع، قالت في بيانٍ «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21507 شهداء و55915 إصابة منذ السابع من أكتوبر»، حسب بيان الوزارة.