جيرمي برنت يشيد بديوان المحاسبة برئاسة شكشك 

29 ديسمبر، 2023 6:14 م
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أخبارليبيا24 

أشاد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت بديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك. 

وقال برنت في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”شكرًا لرئيس ديوان المحاسبة شكشك على النقاش المثمر الذي جرى أمس.”. 

وتابع :”إن النزاهة التكنوقراطية لديوان المحاسبة، واستقلاليته، ودوره في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات، وفقًا للمعايير الدولية، تظل ضرورية لتعزيز مصلحة الشعب الليبي وازدهاره”. 

وختم القائم بالأعمال تغريدته :”نحن فخورون بالشراكة مع ديوان المحاسبة من خلال المساعدة الفنية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”. 

29 ديسمبر، 2023 6:14 م
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