جيرمي برنت يشيد بديوان المحاسبة برئاسة شكشك 

أخبارليبيا24

أشاد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت بديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك.

وقال برنت في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”شكرًا لرئيس ديوان المحاسبة شكشك على النقاش المثمر الذي جرى أمس.”.

وتابع :”إن النزاهة التكنوقراطية لديوان المحاسبة، واستقلاليته، ودوره في تعزيز الإدارة الشفافة للإيرادات، وفقًا للمعايير الدولية، تظل ضرورية لتعزيز مصلحة الشعب الليبي وازدهاره”.

وختم القائم بالأعمال تغريدته :”نحن فخورون بالشراكة مع ديوان المحاسبة من خلال المساعدة الفنية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.