جهاز الإسعاف والطوارئ ينتشل جثث مهاجرين انقلب قاربهم قرب زوارة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الجمعة، انتشال جثثا لمهاجرين غير شرعيين انقلب قاربهم قرب ساحل مدينة زوارة، غربي طرابلس.

وفي بيان مقتضب، أوضح الجهاز أن ذلك جاء بعدما تلقى مكتب إسعاف رأس اجدير بلاغًا من مديرية أمن زوارة يفيد بانقلاب قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قرب سواحل المدينة ووجود جثث ونازجين على شاطئ البحر.

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال الجثث، وباشرت في إسعاف الناجين بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وأمس الخميس، تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ عدد (199) مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية الليبية.

وذكرت وزارة الداخلية أن الدوريات البحرية على زورق (300 وادى كعام) تمكنت من إنقاذ المهاجرين منهم رجال ونساء وأطفال ومن جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم انقاذهم على الفور وإنزالهم بنقطة ميناء الشعاب التابعة أمن السواحل فرع طرابلس.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.