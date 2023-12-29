جامعة بنغازي تحصد ثلاثة ألقاب بدورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية

حصد طلاب جامعة بنغازي المراكز الأولى من خلال مشاركتهم في بطولة الجامعات الليبية التي أقيمت بطرابلس.

حيث فاز الطالب “ وئام وائل القلال” من كلية الهندسة بكأس الترتيب الأول في لعبة تنس الطاولة، وحصد الطالب “محمد سعد الرقيق “ من كلية التربية البدنية كأس الترتيب الأول في لعبة التنس الأرضي، وتمكنت الطالبة ياسمينجمال جمعة من كلية التربية البدنية من الفوز بكأس الترتيب الأول في سباق العدو الريفي للطالبات.

يشار أن فعاليات دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية بدأت يوم الإثنين الماضي تحت إشراف الاتحاد الليبيلرياضة الطلاب وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس بمشاركة قرابة 400 طالب يمثلون 46 جامعةومعهدا عاليا من مختلف المناطق الليبية يتنافسون في ألعاب خماسيات كرة القدم وثلاثيات كرة السلة واختراقالضاحية وتنس الطاولة والتنس الأرضي والشطرنج والرقبي.