تركيا تُطيح بخلية تنظيم داعش كانت تخطط للهجوم

أخبار ليبيا 24

تمكنت السلطات التركية من إحباط مخططٍ وضعه عناصر من تنظيم داعش؛ بهدفِ الهجوم على سفارة العراق في أنقرة ومعابد وكنائس في إسطنبول.

قوات مكافحة الإرهاب التركية، أوضحت في بيانٍ: «تمكنت عناصرنا من القبض على 32 من عناصر داعش بينهم 3 مسؤولين بالتنظيم، في عملية مشتركة بين الشرطة وجهاز المخابرات نفذت بالتزامن في 9 ولايات انطلاقاً من إسطنبول»

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنهُ يسعى لتحصين قواعد بلاده العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل.

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده ستصبحُ «عصية على الإرهابيين»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأشار أردوغان ضمن كلمته لأمناء الأحياء في المجمع الرئاسي في أنقرة، إلى «مقتل 12 جندياً شمال العراق، الأسبوع الماضي، جراء هجمات تنظيم حزب «العمال» الكردستاني على قواعد عسكرية تركية بالمنطقة.

ولفت أردوغان : «لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى، فقد تم تحييد 59 إرهابياً في عملياتنا الجارية منذ 22 من ديسمبر» حسب قوله.