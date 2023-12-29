بمعدل 2400 برميل..الوطنية للنفط: شركة سرت تعيد دخول البئر( A1-NC107) 

29 ديسمبر، 2023 7:04 م
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أخبارليبيا24 

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بدأت فعلياً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاستخراج احتياطيات القطعة (NC107). 

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن تنفيذ الخطة يأتي من خلال صيانة آبار النفـط وإعادة الدخول إليها وتنشيطها. 

وأضافت مؤسسة النفط أن الفرق الفنية التابعة للشركة تمكنت من إعادة دخول البئر( A1-NC107) وأظهرت نتائج اختباره معدلات مشجعة، بلغت أكثر من 2400 برميل من النفط الخام يومياً. 

يشار إلى أن القطعة (NC107) تبعـد مسافة 25 كيلو متراً جنوب حقـل الخير النفطي، وتضم 7 آبار منها 3 آبار منتجة ومستهدفة بالصيانة وإعادة الدخول وسيتم ربطها بحقل “الخير” النفطي لتضيف أكثر من 3000 برميل يومياً. 

29 ديسمبر، 2023 7:04 م
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