المقاومة تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

29 ديسمبر، 2023 10:01 م
0 0

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا خلال الساعات الـ48 الماضية، من استهداف 20 آلية إسرائيلية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح، ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في المنطقتين إلى 72 آلية، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

كذلك أعلنت الكتائب أن  المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة، ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة، ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة TBG، موقعين في صفوفهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى”.

29 ديسمبر، 2023 10:01 م
0 0

المزيد من الأخبار

ارتفاع جديد لحصيلة الشهداء في غزة

29 ديسمبر، 2023 9:50 م

حماس ترحب بقوات دولية اذا كانت تريد تحرير فلسطين

29 ديسمبر، 2023 9:37 م

زيلينسكي: روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 110 صواريخ

29 ديسمبر، 2023 9:31 م

أمريكا تسقط طائرة مسيرة في البحر الأحمر أطلقها الحوثيون

29 ديسمبر، 2023 9:07 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى