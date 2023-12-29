المقاومة تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا خلال الساعات الـ48 الماضية، من استهداف 20 آلية إسرائيلية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح، ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في المنطقتين إلى 72 آلية، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

كذلك أعلنت الكتائب أن المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة، ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة، ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة TBG، موقعين في صفوفهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى”.