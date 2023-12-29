المصرف المركزي: الحريق سببه ماس كهربائي

أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي تفاصيل بخصوص واقعة الحريق الذي اندلع في أحد مبانيه، اليوم الجمعة، موضحا أن المبنى تابع لإحدى إدارات الفنية، والحريق وقع نتيجة ماس كهربائي خلال إجراء صيانة دورية.

وقال المصرف في بيان مقتضب، إنه فور اندلاع الحريق، فُعلت منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى، وجرى تشغيل أجهزة الإنذار، واتباع جميع إجراءات السلامة الوطنية.

وأوضح المصرف أن هيئة السلامة الوطنية تدخلت، وأخمدت الحريق، مشيرا إلى أن المبنى به عمليات صيانة، وخالٍ تماما من العاملين والمكاتب والممتلكات والأجهزة والوثائق.