المركز الوطني لمكافحة الأمراض يقدم خمس نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بضغط الدم

أخبار ليبيا 24

قدّم المركز الوطني لمكافحة الأمراض خمس نصائح لتعزيز الصحة العامة وللتعامل مع الأطفال المصابين بضغط الدم.

ونصح المركز، بمراقبة ضغط الدم بانتظام وتشجيع النشاط البدني المنتظم، وتوفير نظام غذائي صحي ومتوازن.

كما نصح المركز، بالحد من تعرض الأطفال للإجهاد والضغوط، وكذلك اتباع التعليمات الطبية وتناول الدواء عند الحاجة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنّه يجب على الآباء والمربين استشارة الأطباء والمختصين للحصول على مشورة شخصية وملائمة لحالة الطفل المحددة.

وارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال هو وصول ضغط الدم إلى نسبة 95 في المئة أو أعلى لدى الأطفال المماثلين في جنسه وعمره وطوله.

ومن الأسباب، المؤدية إلى إصابة الأطفال بضغط الدم، الوزن الزائد أو السمنة، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بضغط الدم المرتفع وارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

ومن أعراضه، الصداع والنوبات المرضية والقيء وآلام الصدر وضربات قلبية سريعة أو متذبذبة أو ثقيلة (خفقان) وضيق النفَس.