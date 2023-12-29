المالية: متغيرات مراقبات التعليم بالبلديات خلال عام 2023 بلغت 2 مليار دينار 

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أكد عضو لجنة الإفراجات المالية ورئيس قسم المرتبات بوزارة المالية عماد الكلامي أن الوزارة أنجزت متغيرات بقيمة 2 مليار دينار لمراقبات التعليم بالبلديات خلال عام 2023.

وأضاف الكلامي خلال اجتماع مراقبي التربية والتعليم المنعقد في طرابلس أن تلك المتغيرات في كل ما يتعلق بالترقيات والعلاوات والإفراجات الجديدة والمتعثرة.

وتوقع عضو لجنة الإفراجات المالية، تنفيذ كل المستحقات في الدرجات والعلاوات لكل المعلمين خلال عام 2024.