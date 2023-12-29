القبض على أجانب في طرابلس بتهم السرقة والتنقيب عن الذهب

أخبار ليبيا 24

ألقي في طرابلس القبض على ستة أجانب بتهم السرقة والتنقيب عن الذهب في قضايا متفرقة وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وقبض أعضاء البحث الجنائي على أجنبين قاما بسرقة مبلغ مالي من داخل محل في دائرة غوط الشعال، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة والتعرف عليهما.

وبالاستدلال معهما اعترف المتهم الأول بسرقة مبلغ قيمته 350 دينارا من خزنة المحل وقام بتسديد ثمن الإيجار بالمبلغ المسروق، وأن المتهم الثاني كان حاضرا معه خلال عملية السرقة.

وقبض أعضاء المكتب على أجنبيين آخرين قاما بسرقة أسلاك كهربائية من داخل محطة كهرباء بقرية المغرب العربي.

وأوضحت المديرية، أن السارقين كانت معهما سيارة بها معدات يستخدمونها في أعمال السرقة، وبالتحقيق معهما داخل المكتب اعترفا بواقعة السرقة وأنهما قاما بسرقة الأسلاك أكثر من مرة بنفس المكان.

وتمكن فريق من المكتب من ضبط شخص أجنبي على خلفية واقعة سرقة 1000 دينار من داخل سيارة مواطن واسترجع من المتهم مبلغ 840 دينارا.

كما احيل من مركز شرطة الغربي لمكتب البحث الجنائي متهم أجنبي في واقعة التنقيب عن الذهب من عدة مناطق على الحدود. وبالاستدلال معه في المكتب اعترف بأنه يقوم بتنقية الذهب من الشوائب داخل أحد المحلات.