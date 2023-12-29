العدد تجاوز الـ21 ألفا.. غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21 ألف شهيد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن 187 شخصا استشهدوا فيما أصيب 312 آخرون في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21507 شهداء و55915 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ84 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.